欧股在银行股带领下收低

* FTSEurofirst 300指数收跌0.3%,至1,139.17点

* Euro STOXX 50指数下滑0.3%,至2,651.09点

* Aeroports de Paris和银行股跌幅居前

* 美国预算危机令股市承压

路透伦敦12月21日 - 欧洲股市周五下跌,银行股领跌,美国可能无法达成预算协议的新迹象令市场不安.若美国达成预算协议,将可避开拖累经济成长的财政举措在明年初开始实施.

股市下跌,此前众议院议长贝纳提出的增税和减支提议未能获得众议院共和党同僚的支持.

多数投资人表示,仍预期美国政界人士最终会达成协议,不过交易商对年底前建立新头寸持谨慎态度.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下滑0.3%,至1,139.17点,受大型银行股下跌拖累.该指数在本周稍早一度升至19个月高位的1,144.15点.

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E也回落0.3%,至2,651.09点.

Berkeley Futures的副董事Richard Griffiths说,大部份投资人仍然"作多"股市,因预期明年1月股市将进一步上涨,且届时美国已达成财政悬崖协议.

Griffiths说,德国股市DAX指数在1月可能升至7,800点,Euro STOXX 50指数可能上涨至2,725点.

法国巴黎主要机场运营商Aeroports de Paris (ADP.PA)是跌幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股企业,该股大跌5.4%,此前该公司下调获利目标.

STOXX 600欧洲银行指数.SX7P是跌幅最大的板块之一,该指数下滑0.9%,英国银行股下跌,此前一份议会报告警告,银行业可能需求更严格监管.

英国富时100指数.FTSE收低0.31%,报5,939.99点,德国股市DAX指数.GDAXI收低0.47%,报7,636.23点,法国CAC-40指数.FCHI收跌0.15%,报3,661.40点.(完)

(编译 利棣儿; 审校 母红)

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