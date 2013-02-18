欧股连续第三日收低 Carlsberg领跌

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.2%
* Carlsberg重挫5.8%,因业绩令人失望
* Natixis飙升22.5%,受重组计划提振
路透伦敦2月18日 - 欧洲股市周一连续第三日收低,丹麦啤酒商Carlsberg (CARLb.CO)领跌,此前该公司公布的获利结果令人失望.部分分析师预期,近期市场将进一步走软.
全球第四大啤酒商Carlsberg季度获利逊于预期,股价下跌5.8%.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.2%,报1,159.29点,进一步从1月底创下的两年收盘高点1,177.79回撤.成交量仅是90日均值的68%.美国股市因总统日假期休市.
部分分析师预计,最近的下跌主要是涨势停滞,而不是大幅修正的开始,而且任何下跌都是买入机会.之前,FTSEurofirst 300指数已自去年6月低点上涨约22%.
"近期市场很有可能略微进一步下跌,"巴克莱的市场策略师Henk Potts表示,但他对中远期前景比较乐观.
"我仍认为中远期来看,基本面仍然比较有利,体现在企业获利增长、并购活动、资产负债表稳健和估值不高."
欧元区EURO STOXX 50指数.STOXX50E收高0.1%,报2,616.65点.该指数在连跌两日后趋稳.
法国银行业者Natixis (CNAT.PA)大涨22.5%,此前该行表示将出脱20%的BPCE股权,这为提高股息创造了条件.
英国富时100指数.FTSE跌0.16%,至6,318.19点.德国DAX指数.GDAXI收高0.46%,至7,628.73点;法国CAC-40指数.FCHI涨0.18%,报3,667.04点.(完)
(编译 张涛; 审校 孙茉莉)
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