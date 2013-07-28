欧股收低 德国企业业绩不佳拖累德股领跌

* FTSEurofirst 300指数收低3.92点

* 德股DAX指数跌0.7%，因Deutsch Boerse业绩逊于预期

* 法国CAC指数跑赢，LVMH业绩喜人

* 银行业绩发布前，金融股拖累英国富时100指数

路透伦敦7月26日 - 欧洲股市周五下滑，德股领跌，因德国多家企业业绩不佳，令该国股市表现逊于欧洲其他股市。

德国股市DAX指数.GDAXI收低0.65%，报8,244.91点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.3%，报1,205.19点。本周多家德国重量级企业发布盈警，令投资人不安。

Deutsche Boerse (DB1Gn.DE)公布的第二季盈利不及预期，股价重挫3.7%。

德国钢铁生产企业蒂森克虏伯(TKAG.DE)收低2.9%，此前媒体报导，该公司出售一不盈利分支的谈判最后阶段遭遇阻力。汽车生产商戴姆勒(DAIGn.DE)收低2.3%。

Starmine数据显示，迄今公布业绩的德国上市公司中有67%的盈利不及预期，剩余公司预计盈利也将较预估均值低0.5%。

尽管回落，德股两年的升势保持完整，在9月底德国大选前可能测试在约8,075点的短期支撑位。

周五，法国CAC指数.FCHI收高0.32%，报3,968.84点，奢侈品集团LVMH (LVMH.PA)公布第二季销售反弹后，股价大涨3.6%。

英国富时100指数.FTSE也下滑，测试约在6,544点水准的支撑位，这是自5月高位至6月低点的61.8%费波纳奇回档位。该指数收低0.5%，报6,554.79点。

权重金融股.FTNMX8350拖累英股下滑，令大盘指数损失7点，英国莱斯银行集团(LLOY.L)和苏格兰皇家银行(RBS.L)分别收低0.4%和3%，在两家银行下周公布业绩前，Investec发出谨慎的报告。(完)

(编译 李军； 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。