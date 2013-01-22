欧股收跌 受法国电信股走低拖累

* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300小跌0.1%

* 法国电信股走低,因面临价格战前景

路透伦敦1月22日 - 欧洲股市周二走低,整日走势震荡,法国电信行业面临的价格战前景盖过了德国经济改善迹象带来的提振.

法国电信FTE.PA, Bouygues (BOUY.PA)和Vivendi(VIV.PA)下跌4.5%到4%不等,成交放量,因Vivendi旗下的移动营运商SFR的首席执行长表示,该公司将价格下调了多达25%.

强于预期的德国ZEW景气判断指数提供部分支撑,该指数1月连续第二个月大幅攀升,暗示欧元区危机对区内最大经济体德国的影响已较去年底有所减弱.

泛欧绩优股指数300 .FTEU3收跌0.1%,报1,165.49点,收复稍早的部分失地,之前,市场出现始于德国DAX指数.GDAXI的一波技术性抛售.

BNP Paribas Fortis Global Markets的研究部主管Philippe Gijsels表示,"市场等待一系列美国企业发布业绩."

谷歌(GOOG.O),国际商业机器公司(IBM)(IBM.N)和德州仪器(TXN.O)等科技公司将在今日美国股市盘后公布业绩,苹果(AAPL.O)将于周三公布业绩.

尽管近期上扬,策略师仍对欧洲股市前景持乐观态度.

"欧洲仍是我们投资组合中增持的市场之一.估值仍相对具有吸引力,本益比为12.5倍,仍较长期均值低一个大点,"ING的高级策略师Patrick Moonen表示.

英国富时100指数.FTSE小跌0.03%,报6,179.17点;德国股市DAX指数.GDAXI回落0.68%,报7,696.21点;法国CAC-40指数.FCHI挫0.59%,报3,741.01点.(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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