欧股收低 希腊政局忧虑打压多国股指

调查：澳洲央行4月会议料维持利率在纪录低位不变
绝大多数受访者预计今年利率前景稳定，但对澳洲央行下次行动的预期有分歧。47名作出预测的分析师中，有八位计澳洲央行明年初将升息，七位认为将放宽政策。(完)
* FTSEurofirst 300指数跌0.4%
* 德国DAX指数和英国富时100指数接近支撑水准
路透伦敦6月12日 - 欧洲股市周二下滑，汽车股和银行股受压，投资人担心希腊政局，多国股指逼近关键支撑水准，若跌穿可能引发进一步跌势。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.4%，报1,174.79点，延续昨日因担心全球央行会缩减刺激措施而引发的跌势。
今日交投清淡，成交量为90日均值的88%，显示许多投资人仍在离场观望。在希腊关闭国家电台引发三党联合政府争端后，对欧元区的担忧被激活。
景气类股汽车股.SXAP>和银行股.SX7P跌幅居前，分别大跌2%和1.1%，防御类股－医保股.SXDP和食品饮料股.SX3P逆势收高。
CMC Markets分析师Michael Hewson表示，他关注英国富时100指数4月低点6,214点以及德国DAX指数的8,100点区域水准，这些都离目前水准不远。
英国富时100指数.FTSE收跌0.64%，报6,299.45点。德国股市DAX指数.GDAXI下挫0.96%，报8,143.27点。法国股市CAC 40指数.FCHI收跌0.44%，报3,793.70点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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绝大多数受访者预计今年利率前景稳定，但对澳洲央行下次行动的预期有分歧。47名作出预测的分析师中，有八位计澳洲央行明年初将升息，七位认为将放宽政策。(完)
路透巴黎3月30日 - 法国一家主要企业家团体MEDEF的主席Pierre Gattaz预计，无论菲永还是马克龙在5月总统大选中胜出，都将会提振投资，目前企业正暂停支出以等候大选结果，同时英国脱离欧盟也会让一些企业进入法国。
3月21-27日对五家设在日本的基金经理进行的这次调查显示，受访者平均打算把模型投资组合中的股票配比提高至38.7%，高于2月时的38.5%。