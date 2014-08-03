欧洲股市抛售持续下挫至三个半月低位

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透巴黎8月1日 - 欧洲股市周五放量下跌，连挫第三日，泛欧绩优股指数触及三个半月低位，因忧虑葡萄牙圣灵银行亏损，且担忧俄罗斯和西方关系紧张。
圣灵银行暴跌40%，延续周四暴跌42%的頽势，当日圣灵银行公有亏损36亿欧元，且对创始家族Espirito Santo旗下公司的敞口作出高于预期的拨备。
圣灵银行拖累欧洲银行指数.SX7E本周大跌3.5%，因对银行业的忧虑重燃。
接近事件的消息人士称，为支持圣灵银行的资金需要，葡萄牙当局正考虑使用政府资金，加上投资者提供新的资金。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌1.2%，报1,332.68点，此为4月中来最低水平。
欧元区绩优股指Euro STOXX 50指数.STOXX50E下跌1.4%，德国DAX指数.GDAXI劲跌2.1%，报9,210.08点，成交量为过去三个月日均值的约两倍。
技术图表显示，德国DAX指数跌穿200日移动均线，为两年来首次，此为强烈的负面信号。
投资者担心欧美对俄罗斯的制裁带来影响。欧洲绩优股中有大约40%的企业，当中很多是德国企业，其营收逾5%是来自俄罗斯市场。
周五公布的一份调查显示，上个月欧元区制造业增长速度未能进一步提升，因围绕乌克兰的紧张情势升级打压人气。
欧洲股市在下午交易中缩减跌幅，此前美国公布的7月就业成长逊于预期，且失业率意外增加，显示就业市场仍有一些闲置情况，这让美联储有空间保持利率在低位一阵子。美国7月非农就业岗位增长20.9万个，预估为增加23.3万个。美国7月失业率为6.2%，预估为6.1%。
法股CAC指数.FCHI收跌1.02%，收报4,202.78点，英国富时100指数.FTSE收低0.76%，收报6,679.18点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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