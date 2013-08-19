欧洲股市走低 意大利股市领跌

伊朗石油部长称全球减产协议可能延长
“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.6%
* 意大利FTSE MIB指数急跌2.5%
* 政府面临解体危机引发意大利股市出现获利了结狂潮
* 摩根士丹利预计回调幅度将多达10%，因美联储将开始撤走刺激举措
路透伦敦8月19日 - 欧洲股市周一走低，意大利股市领跌，有关意大利联合政府可能解体的报导促使部分投资者获利了结。意大利股市是过去一个月表现最佳的欧洲股市。
意大利的FTSE MIB指数.FTMIB急跌2.5%，交易商在股市近期大涨14%后锁定获利，因有报导称，如果在前总理贝卢斯科尼因税务欺诈指控被定罪后，他将被驱逐出参议院，他领导的中右翼政策可能撤走对联合政府的关键支持。
意大利总理莱塔周日警告称他领导的联合政府解体将损及刚刚萌芽的经济复苏。过去一个月，经济复苏的初步迹象扶助FTSE MIB指数表现优于区内其他市场。
FTSE MIB的成交量为90日均值的126%，而泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3的成交量为90日均值的73%，该指数收跌0.56%，报1,224.58点。
英国富时100指数.FTSE收跌0.53%，至6,465.73点。德国股市DAX指数.GDAXI收挫0.31%，报8,366.29点。法国股市CAC 40指数.FCHI回落0.97%，报4,083.98点。
投资者正在进行头寸调整，为美国联邦储备委员会(FED/美联储)开始缩减构债规模作准备。
交易商交将关注周三公布的美联储7月会议记录，从中寻找联储何时开始缩减刺激规模的迹象。
“从过往的经验来看，当市场开始消化货币政策周期的改变时，走势通常会停滞，或有所回调，”摩根士丹利的策略师Ronan Carr表示，他预计欧洲股市短期内将回调多达10%。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
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