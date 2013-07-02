欧洲股市回落 失守重要技术水准

* FTSEurofirst 300指数跌0.4%

* Euro STOXX 50指数跌0.7%，失守200日移动均线

* 成交清淡，凸显对美联储政策前景和业绩期的不确定性

路透伦敦7月2日 - 欧洲股市周二在淡静交投中收低，失守重要技术水准为后市进一步走软打开了大门。

美国工厂订单数据略胜预期令市场更加不安，尽管投资人对美国经济改善的迹象表示欢迎，但担心这可能促使美联储缩减购债，而美联储的刺激措施是今年全球股市上扬的推动因素。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.4%，报1,158.77点。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E跌0.7%，报2,603.20点，此前失守200日移动均线切入位。

Commerzbank Corporates and Markets技术分析师Petra Kerssenbrock表示，“短期支撑位在约2,588点区域，市场可能再度跌穿该水准。”

根据汤森路透Datastream，EuroSTOXX 50指数中跌穿200日移动均线的成份股上周达到37家，一个月前为约六家，尽管之后减少至26家，但仍是过去一年的最高水准之一。

根据汤森路透StarMine，在过去30天，分析师下调本季欧洲企业盈利预估3.5%，降幅最大的是银行股、消费服务类股和科技股。

英国富时100指数.FTSE收低0.06%，报6,303.94点。德国股市DAX指数.GDAXI跌0.92%，报7,910.77点。法国股市CAC 40指数.FCHI收低0.66%，报3,742.57点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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