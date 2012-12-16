欧股收低 因投资者对近期涨势进行获利了结

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.1%

* 能源股受挫,受巴克莱利空研究报告打压

路透伦敦12月14日 - 欧洲股市周五收低,因投资者对近期大涨之势进行获利了结,一些人称,美国预算谈判陷入僵局的时间越长,欧洲股市就容易陷入更深度回调.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 .FTEU3收低0.1%,报1,133.36点.

盘中交投清淡,成交量是本已较低的90日均值的81.6%.

"我认为今天欧洲股市下跌可能相当好地指出这一市场已经有点疲惫了.此前涨势良好,目前仅是开始对涨势进行一点获利了结," Monument Securities销售主管Andy Ash称.

目前主要问题仍是对美国预算僵局的担忧,以及美国是否会错过避免"财政悬崖"的年底截止日期.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数从11月低点反弹6.2%,发出了股市认为最终将达成协议的强烈信号.但在季节性清淡交投中,任何的失望都可能引发大幅跌势.

STOXX欧洲600油气股指数.SXEP下跌0.5%,是受挫最严重的类股,因受巴克莱利空研究报告打压,在该报告中,巴克莱调降道达尔(TOTF.PA)的评级和目标股价,后者今日收低0.7%.

德国汽车生产企业戴姆勒(DAIGn.DE)收高2.5%,为泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数贡献了最多升幅.

该公司推出振兴中国销售的举措,交易商称,该股上涨是因为预计其将受益于中国经济前景改善和表现优于竞争对手.

英国富时100指数.FTSE收低0.13%,报5,921.76点;德国股市DAX指数.GDAXI上升0.19%,报7,596.47点,法国CAC-40指数.FCHI大致收平于3,643.28点.(完)

(编译 于春红; 审校 母红)

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