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国际财经 | 2014年 2月 5日 星期三 09:25 BJT

欧股小幅收低 部分企业业绩令人失望

* FTSEurofirst 300指数跌0.2%，远高于日低

* 波动性指数从七个月高位回落

* ARM和KPN公布业绩后下挫

路透伦敦2月4日 - 欧洲股市周二小跌，延续近期跌势，受到诸如晶片设计企业ARM和电信公司KPN业绩令人失望拖累。

ARMARM.L重挫5.9%，此前该公司公布的专利营收低于预期。荷兰电信公司KPN(KPN.AS)公布低于预期的盈利后股价下挫4.8%。

汤森路透数据显示，在迄今已公布业绩的18% DJ STOXX Europe600 指数成份股企业中，45%盈利不及预期，电信企业表现较差。

银行股.SX7P逆市上扬，此前瑞银UBSN.VX公布的盈利和派息高于预期，带动股价大涨5.4%。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3下跌0.2%，报1,270.74点，远高于日低1,263.36点，但仍较1月底高位跌了约6%。

波动性指数.V2TX从七个月高位回落，显示投资人不安情绪有所缓和。

英国富时100指数.FTSE收低0.25%，报6,449.27点；德国DAX指数.GDAXI收跌0.64%，报9,127.91点；法国CAC-40指数.FCHI收高0.24%，报4,117.45点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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