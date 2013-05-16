欧股微幅收低 受企业业绩和美国数据疲弱拖累

* FTSEurofirst 300指数跌0.21点

* Euro STOXX 5指数跌0.1%

* 美国公布上周初请失业金人数增加，房屋开工下滑

路透伦敦5月16日 - 欧洲股市周四小幅收低，受企业盈利不佳和美国经济数据疲弱拖累，但一些分析师预计股市将重返升势。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.21点，报1,245.45点，权重股瑞士保险商Zurich ZURN.VX公布首季净利下滑7%后股价大跌3.3%。

美国公布就业市场和楼市数据疲弱，令投资人对全球经济的担忧加重。

尽管如此，市场对央行持续挹注资金确保经济复苏的能力仍有信心。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收低2.88点或0.1%，至2,806.70点。

尽管技术动能指标，如相对强弱指标显示Euro STOXX 50指数开始显示升势过度，但分析师认为由于投资人继续寻求更好回报，将资金从债市转投股市，此间市场仍有进一步上升的空间。

英国富时100指数.FTSE收低0.09%，报6,687.80点。德国股市DAX指数.GDAXI收升0.09%，报8,369.87点。法国股市CAC 40指数.FCHI收低0.08%，报3,979.07点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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