欧股延续跌势 因企业获利忧虑升温

* 泛欧绩优股FSTEurofirst300指数回落0.7%

* 获利忧虑重压欧洲企业

* 公用事业股受欧盟裁决拖累

路透伦敦4月16日 - 欧洲股市周二连跌第三日，因德国数据疲弱和奢侈品集团LVMH (LVMH.PA)的最新财测不佳令对欧洲企业获利前景的忧虑升温。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.7%，报1,165.86点，过去两日累计下跌1.5%。

德国ZEW消费者信心指数令人失望，，未给投资者带来任何激励。

“今天公布的德国ZEW数据凸显，不要对欧洲经济今年的表现抱任何希望的事实，另外区内企业获利预期仍太过乐观。我们认为，企业获利按年将下降4.5%，” Natixis的投资策略师Benoit Peloille表示。

根据汤森路透I/B/E/S，预计欧洲企业2013年获利将增长6.3%。

奢侈品类股.SXQP回落1.6%，之前LVMH(LVMH.PA)发布的首季财测打压市场对该行业的信心。

LVMH股价急跌3.8%，拖累英国同业Burberry(BRBY.L)和瑞士豪华手表生产商RichemontCFR.VX双双走低，跌幅分别为1.4%和0.3%。

公用事业股.SX6P是跌幅最大的类股，急挫2.0%，交易商指，欧洲议会拒绝了一项从碳排放交易系统中去除碳排放许可的立法草案。

跨国矿商Xstrata XTA.L攀升2%，此前中国商务部称，附加限制性条件批准全球矿业商嘉能可并购同业斯特拉塔(Xstrata)XTA.L，条件包括出售铜矿资产及向中国客户提供精矿长期合同报盘。这为交易达成扫清了最后障碍。

英国富时100指数.FTSE收低0.62%，报6,304.58点。德国DAX指数.GDAXI收跌0.39%，报7,682.58点。法国股市CAC 40指数.FCHI收低0.67%，报3,685.79点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。