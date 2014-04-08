欧股收跌 二线国家市场表现稍逊

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数回落0.2%

* 意大利FTSE MIB指数是区内表现最差的指数之一

路透伦敦4月8日 - 欧洲股市周二连续第二日收跌，因投资者担忧业绩期企业财报平平，抛售部分年内涨幅最大的区内股指和股票。

欧元区二线市场领跌，意大利FTSE MIB.FTMIB指数放量下跌1.5%。年初以来，该指数的表现一直领先区内其他市场。

个股方面，Associated British Foods(ABF.L)急跌3.9%。交易商称，德国中型糖生产商Suedzucker(SZUG.DE)发布的获利预警影响了该公司的糖业务。Suedzucker的股价暴跌逾20%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.2%，报1,333.28点。

该指数周一录得一个月来最大单日百分比跌幅，投资者在之前九天连涨后锁定获利，因担忧市场涨势过猛，以及即将开始的首季业绩期将会暴露出基本面的弱点。

Datastream公布的数据显示，2013年和今年部分时间市场大涨，使以美元计价的MSCIEurope指数交易价值为未来12个月预估收益的13.9倍，为2005年以来最高估值倍数。

数据显示，这段时期欧洲股票的收益动能仍然为负，过去三个月，分析师将欧洲股票未来12个月的前瞻性收益预估下调了2.5%。

欧元区银行股.SX7E今日也承压。

英国富时100指数.FTSE收跌0.49%，报6,590.69点；德国DAX指数.GDAXI下挫0.21%，报9,490.79点；法国CAC-40指数.FCHI收低0.25%，报4,424.83点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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