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国际财经 | 2014年 5月 12日 星期一 07:16 BJT

欧股触及约六年高位后回落

* FTSEurofirst 300指数从周四高位回落

* 西班牙电信公司Telefonica第一季获利低于预期，股价挫跌

* 欧洲央行将推出刺激计划的预期令一些交易商仍然看涨欧股

路透伦敦5月9日 -欧洲股市周五回落，因西班牙电信公司Telefonica(TEF.MC)的季报令人失望，打压市场人气，令欧股在上日攀升后回落。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收低0.3%，报1,355.40点，周四曾触及今年峰值1,359.07点，此为约六年来最高水平。

西班牙电信公司Telefonica(TEF.MC)第一季净利大跌23%，逊于市场预期，股价劲跌2.6%。

能源服务集团Petrofac (PFC.L)发出盈利警告，股价崩跌15.2%。

McLaren Securities董事总经理TerryTorrison表示，预期欧洲股市未来几个月会缺乏明确的方向，下半年走高，受助于对欧洲央行将推出新举措支撑区内经济复苏的预期。

英国富时100指数.FTSE收跌0.36%，报6,814.57点；德国DAX指数.GDAXI收低0.27%，报9,581.45点；法国CAC-40指数.FCHI收低0.66%，报4,477.28点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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