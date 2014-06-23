欧股走低 因德法两国PMI数据令人失望

路透伦敦6月23日 - 欧洲股市周一走低，因欧元区制造业数据疲弱，重燃对区内经济复苏步伐的担忧。

法国持有大部分股权的个股走低，因法国经济部长暗示，将出售在部分企业的持股，为购买阿尔斯通(ALSO.PA)股权融资。

EDF (EDF.PA)在此类股票中跌幅最大，急挫2.9%。

Safran (SAF.PA)、Orange (ORAN.PA)、空客(AIR.PA)和Thales (TCFP.PA)也走低，跌幅均超过法国CAC 40指数，后者下跌0.6%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.48%，报1,388.34点，从上周触及的六年半高位回落。

Markit公布，法国制造业和服务业综合采购经理人指数(PMI)5月进一步萎缩，损及该国经济反弹的希望。

另一项Markit数据显示，德国制造业产出以9月以来最慢速度增长。服务业成长也放慢。

汇丰(HSBC)周一稍早公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数据续升至50.8，创下去年11月以来最高，且为今年首度回升至荣枯线上方。 数据提振欧洲矿业股，力拓(RIO.L)上扬1.6%，必和必拓(BLT.L)攀升1.9%。

欧洲股市营运商Euronext (ENX.PA)急跌4.9%，延续周五的跌势，该股当日首日上市交易。该股目前较20欧元的首次公开发行(IPO)价低7%。

瑞银将该股的初始评级定为"卖出"，目标价为17欧元。

英国富时100指数.FTSE收跌0.36%，报6,800.56点。德国DAX指数.GDAXI跌0.66%，收报9,920.92点。法股CAC-40指数.FCHI收低0.57%，收报4,515.57点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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