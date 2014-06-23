欧股走低 因德法两国PMI数据令人失望

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透伦敦6月23日 - 欧洲股市周一走低，因欧元区制造业数据疲弱，重燃对区内经济复苏步伐的担忧。
法国持有大部分股权的个股走低，因法国经济部长暗示，将出售在部分企业的持股，为购买阿尔斯通(ALSO.PA)股权融资。
EDF (EDF.PA)在此类股票中跌幅最大，急挫2.9%。
Safran (SAF.PA)、Orange (ORAN.PA)、空客(AIR.PA)和Thales (TCFP.PA)也走低，跌幅均超过法国CAC 40指数，后者下跌0.6%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.48%，报1,388.34点，从上周触及的六年半高位回落。
Markit公布，法国制造业和服务业综合采购经理人指数(PMI)5月进一步萎缩，损及该国经济反弹的希望。
另一项Markit数据显示，德国制造业产出以9月以来最慢速度增长。服务业成长也放慢。
汇丰(HSBC)周一稍早公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数据续升至50.8，创下去年11月以来最高，且为今年首度回升至荣枯线上方。 数据提振欧洲矿业股，力拓(RIO.L)上扬1.6%，必和必拓(BLT.L)攀升1.9%。
欧洲股市营运商Euronext (ENX.PA)急跌4.9%，延续周五的跌势，该股当日首日上市交易。该股目前较20欧元的首次公开发行(IPO)价低7%。
瑞银将该股的初始评级定为"卖出"，目标价为17欧元。
英国富时100指数.FTSE收跌0.36%，报6,800.56点。德国DAX指数.GDAXI跌0.66%，收报9,920.92点。法股CAC-40指数.FCHI收低0.57%，收报4,515.57点。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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