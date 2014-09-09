欧洲股市连跌第三日 并购臆测带动电信股上升

路透伦敦9月9日 - 欧洲股市周二连跌第三日，交易诸如原油等以美元计价商品的企业下跌，因投资者认为美国提早升息的机率增加。

旧金山联邦储备银行周一发表的研究报告显示，投资者低估了美联储升息的步伐。报告提振公债收益率，且带动美元兑欧元EUR=升至14个月高位。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.4%，报1,385.51点，从周四触及的六年半高位进一步回落，该水平是FTSEurofirst 300指数连续四周上涨触及的峰值。

在旧金山联邦储备银行的报告公布后，原油和其他与经济增长息息相关的商品价格下跌，令大型油股承压，皇家荷兰/壳牌石油集团A股(RDSa.L)和B股(RDSb.L)分别下跌1%和1.5%。

电信股表现出色，受新的并购臆测提振。

意大利电信公司Telecom Italia (TLIT.MI)劲扬3%，此前America Movil (AMXL.MX)称，将与巴西的Oi SA(OIBR3.SA)进行磋商，与Oi SA共同出价收购Telecom Italia的巴西分支。

德国DAX指数.GDAXI收跌0.49%，报9,710.70点。法国CAC指数.FCHI下滑0.5%，报4,452.37点；英国富时100指数.FTSE下滑0.08%，报6,829.00点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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