欧洲股市连跌第三日 并购臆测带动电信股上升

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透伦敦9月9日 - 欧洲股市周二连跌第三日，交易诸如原油等以美元计价商品的企业下跌，因投资者认为美国提早升息的机率增加。
旧金山联邦储备银行周一发表的研究报告显示，投资者低估了美联储升息的步伐。报告提振公债收益率，且带动美元兑欧元EUR=升至14个月高位。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.4%，报1,385.51点，从周四触及的六年半高位进一步回落，该水平是FTSEurofirst 300指数连续四周上涨触及的峰值。
在旧金山联邦储备银行的报告公布后，原油和其他与经济增长息息相关的商品价格下跌，令大型油股承压，皇家荷兰/壳牌石油集团A股(RDSa.L)和B股(RDSb.L)分别下跌1%和1.5%。
电信股表现出色，受新的并购臆测提振。
意大利电信公司Telecom Italia (TLIT.MI)劲扬3%，此前America Movil (AMXL.MX)称，将与巴西的Oi SA(OIBR3.SA)进行磋商，与Oi SA共同出价收购Telecom Italia的巴西分支。
德国DAX指数.GDAXI收跌0.49%，报9,710.70点。法国CAC指数.FCHI下滑0.5%，报4,452.37点；英国富时100指数.FTSE下滑0.08%，报6,829.00点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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