欧洲股市升势暂歇 媒体股领跌

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
* FTSEurofirst 300指数收平，略低于六年高位
* 媒体股领跌，Mediaset和ITV业绩令人失望
路透伦敦5月14日 -欧洲股市周三升势止步，受疲弱的企业消息，特别是媒体企业业绩疲弱拖累。在欧股之前两个月的升势中，多个地区指数升至数年高位。
STOXX Europe 600媒体股指数.SXMP大跌1.3%，为表现最差的板块，因ITV(ITV.L)和Mediaset MI.MI业绩令人失望，使迄今媒体业强劲的业绩期蒙阴。
StarMine数据显示，截至5月13日，已公布业绩的STOXX Europe600指数媒体成份股企业中，约67%的业绩符合或超过预估，该指数成份股的整体表现为约50%。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收平，报1,368.38点，盘中稍早触及2008年5月来最高的1,369.22。
瑞信CSGN.VX升0.6%，在周二该行因除息重挫2.7%后回稳。
英国富时100指数.FTSE收高0.08%，报6,878.49点，法国CAC-40指数.FCHI收低0.09%，报4,501.04点，德国DAX指数.GDAXI收平，报9,754.39点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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