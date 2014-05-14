欧洲股市升势暂歇 媒体股领跌

* FTSEurofirst 300指数收平，略低于六年高位

* 媒体股领跌，Mediaset和ITV业绩令人失望

路透伦敦5月14日 -欧洲股市周三升势止步，受疲弱的企业消息，特别是媒体企业业绩疲弱拖累。在欧股之前两个月的升势中，多个地区指数升至数年高位。

STOXX Europe 600媒体股指数.SXMP大跌1.3%，为表现最差的板块，因ITV(ITV.L)和Mediaset MI.MI业绩令人失望，使迄今媒体业强劲的业绩期蒙阴。

StarMine数据显示，截至5月13日，已公布业绩的STOXX Europe600指数媒体成份股企业中，约67%的业绩符合或超过预估，该指数成份股的整体表现为约50%。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收平，报1,368.38点，盘中稍早触及2008年5月来最高的1,369.22。

瑞信CSGN.VX升0.6%，在周二该行因除息重挫2.7%后回稳。

英国富时100指数.FTSE收高0.08%，报6,878.49点，法国CAC-40指数.FCHI收低0.09%，报4,501.04点，德国DAX指数.GDAXI收平，报9,754.39点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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