欧洲股市小跌 对美联储和苏格兰公投的紧张情绪盖过购并热潮影响

路透巴黎9月16日 - 欧洲股市周二小跌，地区股指触及两周低点，因本周苏格兰独立公投和美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策会议令投资人紧张。

法股CAC 40指数.FCHI收低0.44%，报4,409.15点，收盘后法国总理重组后的政府赢得了议会的信任投票。

围绕法国、苏格兰和美联储利率前景的忧虑盖过了过去几日欧洲购并活动活跃的影响。

西班牙电信集团Jazztel JAZ.MC逆市劲扬6.1%，昨日已经暴涨13%，法国Orange (ORAN.PA)宣布收购该公司。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.2%，报1,379.12点，盘中触及两周最低。

“总的来说，每次美联储收紧宽松政策都会给市场带来一些波动。”Wells Fargo Asset Management首席投资策略师Jim Paulsen表示。

美联储周二开始为期两日的货币政策会议，投资人关注联储逾八年来首次升息时机的线索。美联储还将发布经济和利率预估。

根据备受投资人关注的美银美林调查，围绕苏格兰独立公投结果的不确定性已经令投资人开始撤出英国资产。

今年迄今英国富时100指数已经表现落后，仅升0.6%，FTSEurofirst 300指数期内升幅达4.7%。

英国股市富时100指数.FTSE收低0.18%，报6,792.24点，德国股市DAX指数.GDAXI下滑0.28%，报9,632.93点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。