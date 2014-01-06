欧洲股市收低 但西班牙股市受数据提振上扬

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 西班牙IBEX 35指数受强劲数据带动收高0.9%
* 德意志银行称经济持续复苏将提振西班牙股市
* FTSEurofirst 300指数收低0.2%，因中美经济数据限制买兴
路透伦敦1月6日 -欧洲股市周一收低，但西班牙股市表现出众，因强劲的经济数据助燃对西班牙经济复苏的期望，并激活了对该国股市的买兴。
在数据显示西班牙服务业以六年半最快速度增长后，西班牙IBEX指数.IBEX收高0.9%。其他欧洲股市多数收低。
Datastream数据显示，强劲的经济数据已扶助涵盖面更广的MSCI西班牙指数在过去六个月大涨约30%，在主要欧洲股指中表现最好。
德意志银行策略师Gareth Evans表示，“我们认为这是经济数据改善的开始，预计将会持续。”
他预计西班牙和意大利股市今年表现将超过STOXX Europe 600指数 14%的升幅。
意大利FTSE MIB指数.FTMIB升0.6%，该国服务业调查显示12月服务业萎缩幅度缓和。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.2%，报1,309.24点，欧元区绩优股EuroSTOXX 50指数.STOXX50E也跌0.2%，报3,069.16点。
英国富时100指数.FTSE微升0.06点，报6,730.73点；德股DAX指数.GDAXI收低0.08%，至9,428.00点；法国CAC-40指数.FCHI下滑0.47%，报4,227.54点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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