欧股小幅回落 受累于美国数据和企业业绩

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数小幅走低

* 获利忧虑打压银行股

路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周四削减涨幅，小幅收低，因更多疲弱的欧美企业业绩和经济数据出炉，加剧了对成长前景的担忧。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收盘小跌0.03%，报1,147.38点，从日高1,154.62点回落，录得第五日连跌，且第二季迄今累计下跌3.5%。

银行股.SX7P受创最重，回落1.1%，法国兴业银行(SOGN.PA)跌幅居前，急挫3.5%。交易商称，美国同业摩根士丹利(MS.N)公布疲弱业绩是诱因之一。

Sodexo (EXHO.PA)和诺基亚NOK1V.HE等欧洲企业之前公布的获利也不及预期，这两只股票分别重挫9.6%和8.3%。

根据汤森路透StarMine提供的数据，STOXX Europe 600指数成份股企业的首季获利将较预期低3.9%。

今日美国公布的数项经济数据均低于预期，使寄望美国经济成长能扶助支持企业获利，并抵消欧洲疲弱经济影响的投资者的忧虑重燃，使市场人气进一步受压。

葛兰素史克(GSK.L)对股指的贡献最大，急升3.2%，成交放量，之前有消息称，美国一监管委员会已建议批准该公司治疗肺部疾病的新药Breo Ellipta上市，这可能提振公司获利。

英国富时100指数.FTSE收低0.01%，报6,243.67点。德国DAX指数.GDAXI收跌0.39%，报7,473.73点。法国股市CAC 40指数.FCHI基本持平，报3,599.36点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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