欧股收于近三个月高位 欧洲央行将于周四召开会议

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透伦敦12月2日 - 欧洲股市周三收于接近三个月高位，欧洲央行祭出新的刺激举措的预期支撑了股市。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3小涨0.01%，但欧元区蓝筹股指数Euro STOXX 50 .STOXX50E下跌0.2%，因有一些获利了结。
欧洲股市升至约三个月的最高水平，主要因为预计在周四的会议上，欧洲央行将祭出新的刺激举措。周三欧元区通胀数据低于预期，这进一步巩固了央行将采取强有力行动的预期。
“欧元走软带动股市上涨，同时预计欧洲央行总裁德拉吉将于明天宣布新的宽松措施，”Hantec Markets分析师Richard Perry称。
医疗保健类指数.SXDP涨幅居前，受助于券商上调其评级。罗氏ROG.VX上涨1%，此前花旗将其评级从“持有”上调为“买入”，摩根士丹利也上调罗氏和葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)的目标价。
安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)急跌8.9%，在FTSEurofirst 300指数成份股中跌幅最大，此前花旗将其评级下调至“中性”，称原因为现货钢市场加速恶化。
德国碳酸钾生产商K+S (SDFGn.DE)下跌4.8%，此前Potash Corp (POT.TO)首席执行长称，有关向同业K+S发出新的收购要约的报导只是谣传。
旅游和休闲娱乐类股.SXTP表现最佳，上涨1.1%；矿业股.SXPP表现最弱，下跌1%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数今年至今已累积上涨约10%。
英国富时100指数.FTSE上涨0.4%，收报6,420.93点。德国DAX指数.GDAXI下跌0.63%，报11,190.02点。法国CAC指数.FCHI下跌0.18%，报4,905.76点。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。