欧股收于近三个月高位 欧洲央行将于周四召开会议

路透伦敦12月2日 - 欧洲股市周三收于接近三个月高位，欧洲央行祭出新的刺激举措的预期支撑了股市。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3小涨0.01%，但欧元区蓝筹股指数Euro STOXX 50 .STOXX50E下跌0.2%，因有一些获利了结。

欧洲股市升至约三个月的最高水平，主要因为预计在周四的会议上，欧洲央行将祭出新的刺激举措。周三欧元区通胀数据低于预期，这进一步巩固了央行将采取强有力行动的预期。

“欧元走软带动股市上涨，同时预计欧洲央行总裁德拉吉将于明天宣布新的宽松措施，”Hantec Markets分析师Richard Perry称。

医疗保健类指数.SXDP涨幅居前，受助于券商上调其评级。罗氏ROG.VX上涨1%，此前花旗将其评级从“持有”上调为“买入”，摩根士丹利也上调罗氏和葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)的目标价。

安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)急跌8.9%，在FTSEurofirst 300指数成份股中跌幅最大，此前花旗将其评级下调至“中性”，称原因为现货钢市场加速恶化。

德国碳酸钾生产商K+S (SDFGn.DE)下跌4.8%，此前Potash Corp (POT.TO)首席执行长称，有关向同业K+S发出新的收购要约的报导只是谣传。

旅游和休闲娱乐类股.SXTP表现最佳，上涨1.1%；矿业股.SXPP表现最弱，下跌1%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数今年至今已累积上涨约10%。

英国富时100指数.FTSE上涨0.4%，收报6,420.93点。德国DAX指数.GDAXI下跌0.63%，报11,190.02点。法国CAC指数.FCHI下跌0.18%，报4,905.76点。(完)