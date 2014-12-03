欧洲股市收高 投资者押注欧央行刺激措施

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦12月3日 - 欧洲股市周三上涨，希腊、西班牙和意大利股市领涨，因投资人押注欧洲央行周四会在政策会议上暗示进一步实施刺激经济措施。
希腊ATG指数.ATG、西班牙IBEX指数.IBEX和意大利股市的FTSE
MIB指数.FTMIB在欧洲各国股市中表现最好，涨幅介乎1-1.7%，持有大量主权债的权重银行股领军。
意大利10年期公债收益率首次跌穿2%，西班牙10年期公债收益率触及1.81%纪录低点。欧元兑美元挫至27个月最低。
路透访查的货币市场交易商预计，周四欧洲央行可能不会宣布新的刺激措施。
但根据股市交易商，投资人预计欧洲央行总裁德拉吉将在记者会上为购买主权债敞开大门。
“在明日欧洲央行会议前，市场充满希望。”CMC Markets Spain的Sara Carbonell表示。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.5%，报1,399.97点。
德国Dax指数 .GDAXI收高0.38%，报9,971.79点。英国富时100指数.FTSE收低0.38%，收报6,716.63点；法国CAC指数.FCHI微升0.08%，收报4,391.86点。(完)
(编译 李军; 审校 王丽鑫)
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