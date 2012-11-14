欧股收跌 因节支举措引发骚乱盖过企业季报的影响

印度对部分中国钢铁产品课征的反倾销税延长五年
路透新德里2月20日 - 印度已将对来自中国的部分钢铁产品的反倾销税延长五年，以寻求保留保护主义壁垒，遏制廉价的外国商品涌入印度。
* FTSEurofirst 300指数下跌1%
* 西班牙和葡萄牙爆发罢工,影响交通枢纽
* Vivendi和奥地利电信公布业绩後,股价上扬
路透伦敦11月14日电---欧洲股市周三回落,Ryanair领跌,欧洲因节支举措引发的骚乱使投资者再度担忧该地区经济前景,这盖过了部分企业发布乐观业绩带来的提振.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低10.73点,或1%,报1,088.43点,之前市场臆测西班牙可能接近求助.
欧盟经济和货币事务执委雷恩表示,西班牙为削减2014年赤字而宣布的举措举措未达到要求,尽管该国采取了卓有成效的行动来削减2012和2013年预算赤字.
"仍有一些巨大的宏观方面的阻力,"Premier Asset Management多资产团队主管David Hambidge表示,该团队管理着约30亿英镑的资产.
"我们不会在目前的水平追涨,但一旦股市回调,我们将会寻机增持,"他说.
西班牙和葡萄牙周三爆发罢工,抗议削减支出和加税,罢工导致横贯亚平宁半岛的交通枢纽关闭.
罢工导致机场关闭,使爱尔兰廉价航空公司Ryanair (RYA.I)进一步承压.该股领跌大盘,重挫5.9%,成交量为90日均值的近五倍.该股今日除息除权.
Vivendi (VIV.PA)和奥地利电信(Telekom Austria)(TELA.VI)的业绩优於预期,提振两家企业的股价,但较广泛宏观忧虑拖累欧元区绩优股指数.STOXX50e下跌0.8%,至2,472点.
英国富时100指数.FTSE收跌1.11%,报5,722.01点;德国股市DAX指数.GDAXI收挫0.94%,报7,101.92点,法国CAC-40指数.FCHI回落0.89%,报3,400.02点.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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