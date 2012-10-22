欧股收跌 因卡特彼勒发布对全球经济的悲观预期

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* FTSEurofirst 300指数跌0.4%
* 只有银行股和保险股上涨
路透伦敦10月22日电---欧洲股市周一收跌,之前美国经济晴雨表工业企业卡特彼勒(CAT.N)步数家跨国制造业企业的後尘,发布对全球经济的悲观预期.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.4%,报1,107.42点,上周五回落0.8%.
全球最大的拖拉机和挖掘机制造商卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)公布的季度获利超预期,但营收预估低於市场预期,公司并警告全球经济放缓步伐快於其先前预期.
近几周,多家公司也发出了类似的警告.欧洲股市收盘时,STOXX Europe 600指数的绝大多数板块均收跌,只有银行和保险股上扬.
"市场认为,企业的预警不仅仅预示着公司未来的业绩表现,更多地反映出宏观经济的状况.由於今日无其他消息发布,我认为卡特彼勒的预警使投资者态度谨慎,"IG的销售交易员Will Hedden表示.
银行股和保险股上涨,没有跟随市场走势.欧洲股市早盘上涨,此前西班牙首相拉霍伊领导的政党周日在加力西亚(Galicia)地区选举中继续赢得选民支持,为拉霍伊寻求国际救助消除一个潜在障碍.
英国富时100指数.FTSE跌0.22%,报5,882.91点;德国股市DAX指数.GDAXI回落0.71%,报7,328.05点,法国CAC-40指数.FCHI收挫0.61%,报3,483.25点.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。