欧股收跌 因卡特彼勒发布对全球经济的悲观预期

* FTSEurofirst 300指数跌0.4%

* 只有银行股和保险股上涨

路透伦敦10月22日电---欧洲股市周一收跌,之前美国经济晴雨表工业企业卡特彼勒(CAT.N)步数家跨国制造业企业的後尘,发布对全球经济的悲观预期.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.4%,报1,107.42点,上周五回落0.8%.

全球最大的拖拉机和挖掘机制造商卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)公布的季度获利超预期,但营收预估低於市场预期,公司并警告全球经济放缓步伐快於其先前预期.

近几周,多家公司也发出了类似的警告.欧洲股市收盘时,STOXX Europe 600指数的绝大多数板块均收跌,只有银行和保险股上扬.

"市场认为,企业的预警不仅仅预示着公司未来的业绩表现,更多地反映出宏观经济的状况.由於今日无其他消息发布,我认为卡特彼勒的预警使投资者态度谨慎,"IG的销售交易员Will Hedden表示.

银行股和保险股上涨,没有跟随市场走势.欧洲股市早盘上涨,此前西班牙首相拉霍伊领导的政党周日在加力西亚(Galicia)地区选举中继续赢得选民支持,为拉霍伊寻求国际救助消除一个潜在障碍.

英国富时100指数.FTSE跌0.22%,报5,882.91点;德国股市DAX指数.GDAXI回落0.71%,报7,328.05点,法国CAC-40指数.FCHI收挫0.61%,报3,483.25点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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