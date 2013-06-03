欧洲股市收低 受全球经济忧虑拖累

东芝旗下西屋电气以美国破产法第11章申请破产保护--文件
路透东京3月29日 - 监管文件周三显示，东芝旗下核业务西屋电气在纽约南区根据美国破产法第11章申请破产保护，此前面临数以十亿美元计的费用超支，以及美国电力项目长达数年时间的拖延。(完)
* FTSEurofirst 300指数收低0.7%
* 今年表现最好的类股面临获利了结
* 摩根大通建议低吸
路透伦敦6月3日 - 欧洲股市周一下滑，因担心德国和美国经济状况，促使投资人对近几个月表现最好的类股获利了结。
美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示上月美国制造业意外萎缩，这对欧洲商品的需求而言不是个好兆头。
之前中国公布的制造业数据也不佳，而国际货币基金组织(IMF)将德国今年经济成长预估下调一半。
经济疲弱的前景殃及对企业盈利成长的预估，而在股市受助于央行政策大涨12个月后，最有可能带动股市继续走强的可能就是企业盈利了。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.7%，报1,207.65点。
在过去三个月领跑的电信股.SXKP和医保股.SXDP今日领跌，跌幅均超过1%。
但今年表现明显落后的矿业股.SXPP今日一枝独秀，小幅收高。
从基本面的角度，摩根大通分析师继续看到欧股的较长期吸引力，该行建议低吸。
英国富时100指数.FTSE收低0.88%，报6,525.12点。德国股市DAX指数.GDAXI收低0.76%，报8,285.80点。法国股市CAC 40指数.FCHI收低0.71%，报3,920.67点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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