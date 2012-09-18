欧股收跌 西班牙对是否求助犹豫不决

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
* FTSEurofirst 300指数跌0.4%,Euro STOXX 50收低1.2%
* 西班牙对是否求助犹豫不决,欧元区银行股大跌2.9%
* 汽车销售数据疲弱,汽车股下挫2.3%
路透伦敦9月18日电---欧洲股市周二收跌,围绕西班牙是否要求全面救助的不确定性使该国公债收益率高企,促使投资者在欧元区银行股最近两个月大涨後持续锁定获利.
西班牙迄今尚未要求国际援助,这是欧洲央行开始购买该国公债,扶助缓解债市紧张状况的前提条件.该国周二表示,仍在考虑援助条件.
这给了部分投资者继续卖出银行股.SX7E,锁定近期获利的理由.自7月底欧洲央行总裁德拉吉承诺将尽全力扞卫欧元以来,银行股累积上扬近50%.周二,该板块回落2.9%.
"欧洲央行干预债市的前提条件是西班牙请求救助;在此之前,市场走势将震荡," Crossbridge Capital投资服务部主管Manish Singh表示.
"我将在股市回调时买入以增加头寸.我认为,西班牙只能认命,被迫请求救助."
西班牙的犹豫不决给意大利造出影响,主要股指FTSE MIB .FTMIB收挫2.4%,受银行股大跌拖累.
菲亚特FIA.MI重挫4.3%,领跌汽车股,汽车股指数.SXAP收低2.3%,因此前数据显示欧洲8月汽车销售大跌8.5%,因危机持续,打压消费者需求.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.4%,报1,111.74点,从上周五触及的14个月高位进一步回落.
欧元区绩优股指标Euro STOXX 50指数.STOXX50E大跌1.2%.
英国富时100指数.FTSE跌0.43%,报5,868.16点;德国股市DAX指数.GDAXI收挫0.76%,报7,347.69点;法国CAC-40指数.FCHI回落1.15%,报3,512.69点.(完)
--编译 母红;审校 李军
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