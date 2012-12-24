欧股在清淡交投中小幅收低

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
* FTSEurofirst 300指数下跌0.1%,成交低迷
* 欧元区绩优股指数报在16个月高位
* 媒体类股上涨,ITV收购Gurney Productions 61.5%的股权
路透伦敦12月24日 - 欧洲股市周一在清淡交投中小幅收低,在美国预算谈判尚未达成解决方案前,投资者选择削减部位;今日是圣诞假期前的最后一个交易日.
法国、荷兰、西班牙和英国市场仅交易半日,德国、意大利、奥地利、希腊、丹麦、挪威、瑞典和瑞士均休市.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.1%,报1,138.14点,距上周所及19个月高位1,144.15点仍仅有几个点.
"在办公室的人寥寥无几,在年末录得不错的涨幅后,今日大多数的操作是削减部位,"一位驻伦敦的交易商表示.
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E和法国CAC 40指数.FCHI分别收低0.1%和0.2%,这两项指数均处于16个月高位附近.西班牙IBEX指数.IBEX收高0.1%,英国富时100指数.FTSE收涨0.2%,二者均处于九个月高位附近.
Interactive Investor投资部主管Rebecca O'Keeffe称,上涨主要是因为投资者押注美国政界人士将避免所谓的财政悬崖,而且欧洲债务危机正在缓和.
根据EPFR Global的数据,今年大多数时间里投资者在躲避欧洲资产,因为他们担心欧债危机将会导致欧元区的瓦解,但近来投资者已展现出了对欧洲股票的偏好.
大多数板块收在平盘下方,但媒体类股.SXMP上涨0.3%,受助于在伦敦上市的电视台ITV(ITV.L)的并购活动.
ITV上涨0.6%,此前该公司宣布收购了位于美国的Gurney Productions 61.5%的股权.Gurney Productions制作现实题材类节目.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 李军)
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