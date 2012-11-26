欧股结束五天连涨收跌 银行股下滑

知名基金经理人冈德拉克预计10年期美债收益率将跌破2.25%
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
* FTSEurofirst 300指数收低0.5%,至1,104.65点
* Euro STOXX 50指数收跌0.6%,至2,542.52点
* 卡塔尔卖出巴克莱认股权证,後者股价大跌
* 西班牙和希腊忧虑也拉低股市
路透伦敦11月26日电---欧洲股市周一下滑,结束五天连涨之势,因巴克莱(BARC.L)下跌,此前该行股东出售公司认股权证,导致巴克莱领跌金融股和大盘.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.5%,报1,104.65点,在上周攀升4%後回吐部分涨幅.欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E也下跌0.6%,至2,542.52点.
STOXX Europe 600银行指数.SX7P是欧洲股市表现最差的一支板块,下跌1.2%.英国的银行巴克莱领跌,该股大跌5.4%,此前卡塔尔卖出其认股权证,出售大约3亿股巴克莱股票.
巴克莱成交放量,成交量较其90日均值高出287%.
瑞士银行Reyl首席投资长Francois Savary说,当欧洲当局仍无法就解决区内主权债危机的举措达成一致之际,欧洲银行股仍容易下跌.
"我们对欧洲银行股仍持谨慎态度.在创建欧洲银行联盟方面仍存在很多问题,"他说.
对西班牙和希腊的忧虑持续,突显投资人预期欧洲股市上周升势告终,因投资人指望卖出在上周买入的股票,进行获利了结.
西班牙分离主义党派周末在该国加泰罗尼亚地区选举中胜出,可能妨碍西班牙申请主权救助,而欧洲当局仍未就援助希腊达成协议,希腊在满足主权援助协议条款方面仍有困难.
"目前我们不会承受太大的风险.我确实认为上周的升势过度,上行空间有限,"Central Markets高级交易商Joe Neighbour说.
Neighbour称,他已在德国DAX指数触及7,300点时卖出,且他表示,将利用股市升势卖出股票以获利了结,因经济形势不确定.
英国富时100指数.FTSE下跌0.56%,报5,786.72点;德国股市DAX指数.GDAXI下滑0.23%,报7,292.03点,法国CAC-40指数.FCHI下跌0.79%,报3,500.94点.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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