欧洲股市收平盘 矿业股下滑

* FTSEurofirst 300指数下跌后收平盘

* 矿业股下滑，因中国制造业数据令人失望

* BAE Systems发布盈警后股价下跌

路透伦敦2月20日 -欧洲股市周四扳回盘中跌幅收平盘，受助于美国制造业数据强劲带动美股上涨，但市场信心仍然脆弱，且矿业股因中国数据令人失望而下滑。

美股三大股指上升介乎0.4-0.6%，此前数据显示Markit美国2月制造业采购经理人指数(PMI)增速为约四年来最快，促使欧洲投资人在尾盘吸纳股价下跌的个股。

不过，整体市场信心仍然不稳，此前中国，法国和美国大西洋沿岸中部地区数据疲弱。美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议记录显示美联储将继续缩减购债计划，投资人也感到不安。

欧洲基本资源指数.SXPP下跌1.1%，是跌幅最大的板块之一，此前中国Markit/汇丰2月制造业PMI初值降至48.3，创七个月低点，显示中国制造业活动萎缩。中国是全球最大的金属消费国。

其他景气股下跌，工业品和服务业指数.SXNP跌0.7%，由欧洲最大的防卫承包商BAE Systems(BAES.L)领跌。

BAE Systems劲挫8.3%，此前公司警告，今年盈利可能下降多至10%，因美国节省支出。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3微升0.01%，报1,338.77点，此前低见1,324.36点，为一周最低。

英国富时100指数.FTSE收升0.24%，报6,812.99点；德国DAX指数.GDAXI收低0.43%，报9,618.85点；法国CAC-40指数.FCHI收高0.33%，报4,355.49点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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