欧股几收平盘 科技股重挫

波音成立风险投资部门 投资两家科技新创公司
路透西雅图4月5日 - 波音周三表示，已经成立一家风险资本事业，并投资了两家科技新创公司，这是大型企业认为跟上设计和产品制造技术日新月异步伐至为重要的最新迹象。
* FTSEurofirst 300指数收升0.04%,至1,160.22点
* 德国DAX指数跌至2013年最低收位,因SAP下跌
* Euro STOXX 50指数下滑0.5%,至2,701.59点
* 许多交易商仍然看多股市,关注"逢低买入"
路透伦敦1月15日 - 科技股下跌使欧洲股市周二承压,且令德国股市DAX指数.GDAXI下跌至2013年低位,因软件公司思爱普(SAP)(SAPG.DE)公布疲弱业绩.
不过,一些交易商称股市下跌将是短暂,且押注股市在第一季将逐渐攀升,得益于全球经济改善的前景.
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E下跌0.5%,至2,701.59点,尽管泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3小幅收升0.04%,至1,160.22点.
思爱普公布的营收低于预期,股价大跌3.9%,导致德国股市DAX指数.GDAXI下跌0.69%,至7,675.91点,此为2013年初迄今的最低收位.
思爱普下跌对Euro STOXX 50指数带来最大拖累,且打压STOXX Europe 600科技指数.SX8P跌2.1%,成为区内表现最差的股市板块.
一些分析师曾表示,欧洲市场在第一季可能交投在狭窄区间,因投资人对建立新头寸持谨慎态度,鉴于意大利2月选举存在不确定性,且其他投资人在去年欧洲市场上涨后获利了结.
不过,许多分析师对股市2013年前景持乐观看法,多数预期欧洲股市在今年上升.
"我仍对股市仍充满信心.我们不担心股市进行修正,因将会是短暂的",ABN AMRO私人银行首席投资长Didier Duret说.
Berkeley Futures合伙董事Richard Griffiths建议投资人利用股市下跌的机会"趁低买入"股价相对便宜的股票.
英国富时100指数.FTSE收升0.15%,报6,117.31点;法国CAC-40指数.FCHI下跌0.29%,报3,697.35点.(完)
(编译 利棣儿; 审校 李军)
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