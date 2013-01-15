欧股几收平盘 科技股重挫

* FTSEurofirst 300指数收升0.04%,至1,160.22点

* 德国DAX指数跌至2013年最低收位,因SAP下跌

* Euro STOXX 50指数下滑0.5%,至2,701.59点

* 许多交易商仍然看多股市,关注"逢低买入"

路透伦敦1月15日 - 科技股下跌使欧洲股市周二承压,且令德国股市DAX指数.GDAXI下跌至2013年低位,因软件公司思爱普(SAP)(SAPG.DE)公布疲弱业绩.

不过,一些交易商称股市下跌将是短暂,且押注股市在第一季将逐渐攀升,得益于全球经济改善的前景.

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E下跌0.5%,至2,701.59点,尽管泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3小幅收升0.04%,至1,160.22点.

思爱普公布的营收低于预期,股价大跌3.9%,导致德国股市DAX指数.GDAXI下跌0.69%,至7,675.91点,此为2013年初迄今的最低收位.

思爱普下跌对Euro STOXX 50指数带来最大拖累,且打压STOXX Europe 600科技指数.SX8P跌2.1%,成为区内表现最差的股市板块.

一些分析师曾表示,欧洲市场在第一季可能交投在狭窄区间,因投资人对建立新头寸持谨慎态度,鉴于意大利2月选举存在不确定性,且其他投资人在去年欧洲市场上涨后获利了结.

不过,许多分析师对股市2013年前景持乐观看法,多数预期欧洲股市在今年上升.

"我仍对股市仍充满信心.我们不担心股市进行修正,因将会是短暂的",ABN AMRO私人银行首席投资长Didier Duret说.

Berkeley Futures合伙董事Richard Griffiths建议投资人利用股市下跌的机会"趁低买入"股价相对便宜的股票.

英国富时100指数.FTSE收升0.15%,报6,117.31点;法国CAC-40指数.FCHI下跌0.29%,报3,697.35点.(完)

(编译 利棣儿; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。