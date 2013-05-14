欧股收在五年最收盘新高

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
* FTSEurofirst 300指数升0.5%，触及五年收盘新高
* Euro STOXX 50指数及德国股市Dax指数也刷新收盘纪录
路透伦敦5月14日 - 欧洲股市周二触及五年收盘新高，受助于一系列优于预期的企业季报，且资金充裕的投资人青睐股市的迹象再次浮现。
意大利银行Intesa Sanpaolo (ISP.MI)，德国邮政(DPWGn.DE)及法国工业集团EADS EAD.PA升幅居前，此前这些公司公布优于预期的获利，盖过了一些谨慎运营数字的影响。
汤森路透数据显示，本业绩期迄今，欧洲企业表现总体令人失望，在已公布业绩的企业中，48%的获利符合或优于预期，41%的营收符合或优于预估。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.5%，报1,236.62点，此为2008年中来的最高收位。
德股DAX指数.GDAXI收升0.7%，报8,339.11点，创下纪录最高收位。欧元区Euro STOXX 50指数.STOXX50E收涨0.7%，至2,795.63点，此为2011年7月来最高收位。
英国富时100指数.FTSE收高0.82%，报6,686.06点。法国股市CAC 40指数.FCHI收升0.53%，报3,966.06点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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