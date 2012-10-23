欧股收在逾一个半月低位 因忧虑企业业绩及西班牙

* FTSEurofirst 300指数大跌1.7%

* Euro STOXX 50指数重挫2.1%

* 对西班牙情势和企业业绩疲弱拖累股市

* 部分交易商支持作空欧股

路透伦敦10月23日电---欧洲股市周二下滑至逾一个半月来的最低位,因忧虑企业业绩疲弱,且担忧西班牙债务危机.部分交易商押注欧股将进一步下滑.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌1.7%,报1,088.71点,此为9月5日来的最低收位,当日收报1,079.24点.

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E跌2.1%,至2,477.92点,Euro STOXX 50隐含波动率指数.V2TX升10%,凸显投资人不确定市场前景如何.

今日是9月26日西班牙和希腊爆发反撙节措施暴力示威活动以来欧元区绩优股指数最大单日跌幅以及波动率指数最大升幅.

周二西班牙借贷成本上升,此前信贷评级机构穆迪下调西班牙五个地区的评级.

"如果在有新的量化宽松政策的情况下,股市还是跌,那前景就不佳了."管理交易和分析公司HED Capital的Richard Edwards表示.

他建议投资人押注西班牙和意大利股市进一步下滑,作空两个股市,并预计德股也可能继续走软.

Bastion Capital股市部主管Adrian Slack认为德股可能跌至约7,033点,他建议任何股市上升迹象时卖出,而不是逢低买入.

英国富时100指数.FTSE跌1.44%,报5,797.91点;德国股市DAX指数.GDAXI下跌2.11%,报7,173.69点,法国CAC-40指数.FCHI收挫2.2%,报3,406.50点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。