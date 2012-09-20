欧洲股市小幅收跌 但预计中期升势保持完整

* FTSEurofirst 300指数回落0.1%,Euro STOXX 50指数收跌0.6%

* 技术图表显示,中期正面趋势仍然完整

* 波动性指数尾盘触及两个月低位

* 数据显示,意大利银行股空头头寸增加

路透伦敦9月20日电---欧洲股市周四小幅收跌,受累于欧洲,中国和美国宏观数据疲弱,但市场从日低反弹,因投资者利用回调的机会增加在股市的敞口.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.1%,报1,114.97点,盘中一度下挫0.7%.

欧元区绩优股指标Euro STOXX 50指数.STOXX50E收低0.6%,报2,553.03点,之前在触及始於7月底的一条趋势线後反弹,发出利好的信号.

"目前,市场只是涨势暂停,并非回调的开始.投资者稍作喘息.股指测试关键支撑位,并守住不失,"FXCM分析师Nicolas Cheron表示.

"目前的观点是逢低买入,因投资者清楚,美联储和欧洲央行将支撑经济."

周期性矿业股跌幅居前,英美资源集团(AAL.L)重挫4.4%.力拓(RIO.L)回落2.7%.

周四出炉数据暗示,中国经济增速仍可能录得连续第七个季度放缓,而美国制造业录得三年来最差季度表现,且欧洲制造业状况恶化.

欧元区银行股指数.SX7E走低,该指数自7月底以来累积跳升约50%,法国兴业银行(SOGN.PA)收挫2.3%.

意大利银行受创最重,Banco PopolareBAPO.MI重挫4.4%;Intesa SanPaolo (ISP.MI)急跌3.4%;意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)收跌3.1%.

Markit提供的数据显示,自上周五意大利银行和保险股卖空限制取消以来,多数意大利银行股的空头头寸增加,不过,卖空股票的数量仍远低於今年稍早的水平.

尽管市场走低,但Euro STOXX 50 波动性指数.V2TX尾盘跌至两个月低位,发出利好信号.

VSTOXX指数回落0.8%,至20.13,为7月中以来首见.

英国富时100指数.FTSE收跌0.57%,报5,854.64点;德国股市DAX指数.GDAXI微跌0.02%,报7,389.49点;法国CAC-40指数.FCHI回落0.62%,报3,509.92点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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