欧股受保健股下挫拖累收低

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.4%

* 欧元区绩优股Euro STOXX 50指数下滑0.1%

* 部分交易商寻求年底前获利了结

* 路透调查预计明年欧股上涨

路透伦敦12月13日 - 欧洲股市周四从18个月高位回落,权重保健股下挫领跌,美国预算谈判的不确定性促使投资人对欧股八日连升获利了结.

尽管许多交易商寻求在年底前沽出落袋为安,但路透调查预计欧股明年还将进一步上涨,因预期欧元区经济和欧债危机都将改善.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.4%,报1,134.86点,略低于本周稍早触及的数月高位1,141.32点.

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E也小跌0.1%,报2,627.66点,盘中稍早曾触及今年高位2,638.64点.

投资人表示,美国政客就避免财政悬崖的磋商陷入僵局是股市下挫的主要原因.

尽管多数交易商预计财政悬崖协议终将达成,但持续的不确定性牵制股市.

制药商阿斯利康(AstraZeneca)大跌2.8%,对FTSEurofirst 300指数拖累最大,此前一临床研究显示该制药商的一关节炎治疗药物疗效不及其竞争对手的同类产品.

阿斯利康大跌也拖累同业股价,葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)和罗氏 ROG.VX跌幅介乎0.7-0.8%.

路透调查预计欧元区STOXX 50指数明年将收报2,883.50点,这是2011年上半年的水准.

英国富时100指数.FTSE收低0.27%,报5,929.61点;德国股市DAX指数.GDAXI跌0.43%,报7,581.98点,法国CAC-40指数.FCHI跌0.1%,报3,643.13点.(完)

(编译 李军; 审校 于春红)

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