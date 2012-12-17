欧洲股市收低 受KPN和Aggreko大跌打压

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数回落0.1%,至1,132.52点

* 欧元区STOXX 50指数收跌0.1%,报2,628.01点

* KPN拖累电信股走低,Aggreko也承压

* 年底前投资者不愿建立新头寸

路透伦敦12月17日 - 欧洲股市周一下跌,受电信集团KPN(KPN.AS)及电力公司Aggreko (AGGK.L)下跌拖累,投资人早盘对一些股票获利了结,因本周是今年最后一个完整的交易周.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.1%,报1,132.52点.欧元区绩优股指数Euro STOXX 50 index.STOXX50E下跌0.1%,至2,628.01点.

荷兰电信企业KPN股价暴跌15%,此前该公司下调股息.欧洲股市因此受创,KPN重挫拖累英国电信公司沃达丰(Vodafone)(VOD.L)下挫1.7%,对FTSEurofirst 300指数造成最大拖累.

英国发电机供应商Aggreko暴跌21.7%,因该公司在两个月内发布第二次获利警告.

欧洲股市下跌,未受美股早盘扬升提振.有迹象显示,美国避开财政悬崖的磋商取得进展,美国对此做出正面反应.

Logic Investments交易部董事Darren Easton称,他在沃达丰股价下跌后买入一些该公司股票,但总的来说,将在年底前寻机卖出股票,因美国财政悬崖磋商存在不确定性.

"过去三四天我一直在卖出,因我认为如果美国财政悬崖磋商无法达成协议前,股市无法保持如此高的水平,"他说.

"越接近周末,人们会越发感到不安,卖出的可能性越高,"他补充说.

英国富时100指数.FTSE收低0.16%,报5,912.15点;德国股市DAX指数.GDAXI上升0.11%,报7,604.94点,法国CAC-40指数.FCHI下跌0.14%,至3,638.10点.(完)

(编译 利棣儿 ;审校 母红)

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