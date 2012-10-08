欧洲股市收低 受亚洲经济成长前景疲弱打压

* FTSEurofirst 300指数跌1%,Euro STOXX 50指数下滑1.4%

* 世界银行下调亚洲经济成长预估,打压股市

* 多位交易商青睐逢低买入,而不是逢高沽出

* 投资人为欧洲企业第三季业绩期疲弱作准备

路透伦敦10月8日电---欧洲股市周一下跌,此前公布的亚洲经济增长前景报告疲弱,压制投资人对企业季报的人气,且令股市继续?入其近期狭窄的交投区间.

世界银行周一下调东亚和太平洋地区经济增长预估,称中国放缓恐有恶化且持续时间长于预估之虞.消息令经济忧虑加重.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1%,报1,101.02点,抹去周五录得1%升幅的一大部份,当时美国公布优於预期的就业数据,提振股市上升.FTSEurofirst 300指数自9月26日来一直交投在狭窄的25点区间.

欧元区绩优股指数Euro STOXX 50指数.STOXX50E跌1.4%,至2,496.09点.

世行对中国经济趋软的警告导致涵盖矿业股和钢铁股等仰仗亚洲经济需求类股的STOXX基本资源类股指数.SXPP下挫1%.

STOXX欧洲银行股指数.SX7P也大跌1.7%,因对欧债危机的忧虑持续,打压金融股.

"我们迎来企业季报,将面临股市通常最脆弱的时候,"Tavira Securities证券交易部主管Toby Campbell-Gray说,不过,他建议逢低买入股票.

英国富时100指数.FTSE下跌0.5%,报5,841.74点;德国股市DAX指数.GDAXI收低1.44%,报7,291.21点,法国CAC-40指数.FCHI收跌1.46%,报3,406.53点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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