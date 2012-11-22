欧股连续第四日收升 受新兴市场提振

东芝寻求出售芯片业务多数股权 筹资88亿美元
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。
* FTSEurofirst 300指数上扬0.6%,STOXX 600指数收升0.6%
* STOXX 600指数技术图表显示,买盘动能增加
* 强劲的中国数据推高矿业股
* 成交清淡,美国股市因感恩节假期休市
路透伦敦11月22日电---欧洲股市周四在清淡交投中连涨第四天,因良好的中国数据和SABMillerSAB.L的业绩鼓舞部分投资者押注近期的反弹之势将持续.
全球第二大酿酒商SABMiller升幅最大,放量劲升6.9%,成交量为均值的三倍,此前该公司公布非洲和拉丁美洲市场强劲增长,且预期这一趋势将延续.
权重的基本资源类股也受到追捧,上扬0.7%,此前汇丰中国11月制造业PMI初值升至13个月高位,显示全球最大金属消费国中国经济成长的步伐再度加快.
"只要中国公布正面的数据,并显示需求可能持续的迹象,自然的反应是买入部分矿业股,"Fox Davies股票销售部董事Oliver Stansfied说.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.6%,报1,103.43点,且上周五迄今累计上升3.4%,为2月来表现最好的一周.不过,成交清淡,成交量仅为均值的67%,美国股市因感恩节假期休市.
英国富时100指数.FTSE上升0.68%,报5,791.03点;德国股市DAX指数.GDAXI上扬0.84%,报7,244.99点,法国CAC-40指数.FCHI上涨0.6%,报3,498.22点.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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