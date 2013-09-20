欧洲股市触及五年高位

俄罗斯原油减产量将在4月中旬前达到25万桶/日--塔斯社
俄罗斯与其他一些非石油输出国组织(OPEC)成员国，加入了OPEC牵头的全球减产协议。该协议旨在稳定全球油价，协议将一直持续到6月底。(完)
* FTSEurofirst 300指数涨0.6%，Euro STOXX 50指数升0.9%
* 景气循环类和房地产类股领升，防御类股表现落后
路透巴黎9月19日 - 欧洲股市周四上升，指标指数攀升至五年高位，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持刺激计划不变，没有如市场预期的缩减刺激计划，令投资人感到意外。
景气循环类股和房地产类股领升，全球矿业巨擘英美资源集团(AAL.L)劲涨3.7%，欧洲最大的地产集团Unibail-Rodamco(UNBP.AS)急升4.8%。
金矿股也上涨，跟随金价急升之势，因美元下跌。Randgold (RRS.L)攀升8.1%，Fresnillo (FRES.L)涨6%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.6%，报1,265.95点，为2008年中来最高，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E 涨0.9%，至2,936.20点，为2011年中来最高水平。
防御类股周四跑输，诺华制药NOVN.VX下滑0.6%，因投资人转向受经济周期影响更大的股票。
葡萄牙股市表现落后，该国PSI20指数.PSI20仅上涨0.2%，此前标准普尔将葡萄牙评等展望放入负面观察名单。
英国富时100指数.FTSE收涨1.01%，至6,625.39点；德国DAX指数.GDAXI收高0.67%，报8,694.18点；法国股市CAC 40指数.FCHI收升0.85%，报4,206.04点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
俄罗斯与其他一些非石油输出国组织(OPEC)成员国，加入了OPEC牵头的全球减产协议。该协议旨在稳定全球油价，协议将一直持续到6月底。(完)
路透法兰克福4月11日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳周二表示，主要央行应准备让货币政策正常化，因通缩风险几乎已从这些经济体中消失，且经济成长正在回温。
路透莫斯科4月11日 - 俄罗斯塔斯社周二援引俄能源部长诺瓦克报道称，俄罗斯将很快开始与本国产油商讨论有关延长与石油输出国组织(OPEC)协同减产协议的可能性。