欧洲股市触及五年高位

* FTSEurofirst 300指数涨0.6%，Euro STOXX 50指数升0.9%

* 景气循环类和房地产类股领升，防御类股表现落后

路透巴黎9月19日 - 欧洲股市周四上升，指标指数攀升至五年高位，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持刺激计划不变，没有如市场预期的缩减刺激计划，令投资人感到意外。

景气循环类股和房地产类股领升，全球矿业巨擘英美资源集团(AAL.L)劲涨3.7%，欧洲最大的地产集团Unibail-Rodamco(UNBP.AS)急升4.8%。

金矿股也上涨，跟随金价急升之势，因美元下跌。Randgold (RRS.L)攀升8.1%，Fresnillo (FRES.L)涨6%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.6%，报1,265.95点，为2008年中来最高，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E 涨0.9%，至2,936.20点，为2011年中来最高水平。

防御类股周四跑输，诺华制药NOVN.VX下滑0.6%，因投资人转向受经济周期影响更大的股票。

葡萄牙股市表现落后，该国PSI20指数.PSI20仅上涨0.2%，此前标准普尔将葡萄牙评等展望放入负面观察名单。

英国富时100指数.FTSE收涨1.01%，至6,625.39点；德国DAX指数.GDAXI收高0.67%，报8,694.18点；法国股市CAC 40指数.FCHI收升0.85%，报4,206.04点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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