欧股收涨 因日本央行扩大刺激计划规模

* FTSEurofirst 300指数涨0.4%

* 保时捷领涨汽车股

* 美国成屋销售数据强劲提振股市

* 投资人谨慎应对西班牙求助犹豫不决

路透伦敦9月19日电---欧洲股市周三收涨,汽车股领涨,因日本央行步美国联邦储备委员会(FED,美联储)和欧洲央行的後尘,宣布推出新一轮经济刺激举措.

日本央行周三放宽货币政策,将扩大资产购买规模,10万亿日圆(1,270亿美元),至80万亿日圆,增加的部分将用於购买公债和贴现国库券,因全球需求放缓和中日两国关系紧张,削弱了近期内经济回暖的可能.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.4%,报1,116.38点,周二回落0.4%.

该指数年内迄今累积上扬逾11%,上周五在美联储推出第三轮量化宽松政策後该指数升至14个月高位.

"多家央行均采取行动是件好事.风险资产因此受益.但要使股市涨势持续,需要看到一些有形的结果,但在一段时间内不太可能看到这样的结果,"巴克莱市场策略师Henk Potts表示.

"如果市场在未来几周涨势暂停,或小幅回调,直至我们看到刺激举措起效,我认为这不会让我们感到意外."

汽车股.SXAP表现突出,大涨1.9%,保时捷(PSHG_p.DE)以7.2%升幅领涨.

午後,欧股再获提振,因美国公布的成屋销售数据强劲.

但股市升幅仍有限,因投资人对西班牙的担忧持续,市场在向西班牙施压,要求其申请救助,以启动欧洲央行的购债计划,帮助该国缓解债务负担.

英国富时100指数.FTSE上扬0.35%,报5,888.48点;德国股市DAX指数.GDAXI收高0.59%,报7,390.76点;法国CAC-40指数.FCHI上扬0.54%,报3,531.82点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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