欧股连升第三天 德国电信行业整合臆测带动KPN领涨

日本软银接近达成向美国WeWork投资30亿美元交易--CNBC
路透2月26日 - 美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)周日报导称，日本软银集团接近达成向美国的办公场所共享初创企业WeWork投资30亿美元的交易。
* FTSEurofirst 300指数上扬0.3%,欧洲领导人寻求达成协议
* KPN在泛欧绩优股中领涨,受德国电信业并购臆测提振
* Euro STOXX 50指数升0.4%,至2,519.68点
路透伦敦11月21日电---欧洲股市周三连涨第三天,因买家买入近期表现滞後的个股,并根据希腊救助磋商将取得积极结果的预期建立头寸.
电信股KPN (KPN.AS)从10年低位反弹,跳升6.8%,成交量为90日均值的两倍,受助于交易商臆测德国电信行业将进行整合.
该股是泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3中涨幅最大的个股,该指数收高0.3%,报1,097.43点,但在周四美国感恩节假期前,市场成交清淡,成交量仅为均值的82%.
在早盘中段的交易中,欧洲股市转跌为升,因有迹象显示,政界人士正加大努力,争取下周一就向希腊提供金援达成协议.
"我们对未来六个月的假设是,若欧洲股市大幅回调,抓住机会买入,"美林财富管理(Merrill Lynch Wealth Management)欧洲、中东和非洲业务首席投资长Bill O'Neill表示.
"我预计欧洲股市明年的投资总回报在12-15%,不过,前提是欧元区形势不会出现任何意外,且一体化进程继续."
O'Neill预料,主要央行挹注流动性,全球经济成长加快以及欧元区更趋稳定,将提振明年欧洲股市,因投资者撤离收益率(殖利率)下滑的公债和公司债券市场.
英国富时100指数.FTSE上升0.07%,报5,752.03点;德国股市DAX指数.GDAXI上扬0.16%,报7,184.71点,法国CAC-40指数.FCHI上涨0.44%,报3,477.36点.(完)
--编译 母红/肖群英;审校 利棣儿
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透2月26日 - 美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)周日报导称，日本软银集团接近达成向美国的办公场所共享初创企业WeWork投资30亿美元的交易。
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
路透柏林2月25日 - 周日法兰克福汇报的专访显示，欧洲央行决策者魏德曼表示，该央行将不会突然停止资产购买计划。 专访文章显示，魏德曼重申了他对欧洲央行资产购买的批评，称他“批评性地”看待购买措施。 “鉴于一些欧元区国家的债务水平仍然很高，那可能导致货币政策的压力加大，导致维持低利率的时间比必要的更长，”魏德曼说。 但他补充称：“目前欧洲央行管委会将不会突然停止资产购买。”(完) (编译 白云; 审校 艾茂林)