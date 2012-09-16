欧股触及14个月高位 受助于美联储新一轮刺激举措

* FTSEurofirst 300指数收高1.3%

* 美联储刺激措施提振景气类股,矿业股跳升6%

* 波动性指数大跌逾10%至近两个月低点

路透伦敦9月14日电---欧洲股市周五触及14个月新高,且近期可能进一步上涨,美国联邦储备委员会(FED,美联储)推出第三轮刺激举措提振投资者对风险资产的胃纳,推高成长相关个股.

美联储周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.声明促使投资者大举买入诸如基本资源,汽车和银行等欧洲景气循环股票.这些类股通常因经济复苏而受益.

Euro STOXX 50波动性指数.V2TX重挫逾10%,至近两个月低点,显示投资人对购买股票等较高风险资产的兴致大增,而技术图表显示市场有进一步上升的潜力.

"市场正在为股价反弹创造好条件,情势正朝正确的方向发展,"摩根大通资产管理的全球市场策略师Dan Morris表示,该公司管理着1.3万亿美元的资产.

"总体而言,景气循环股应有良好的表现,因它们将得益於流入系统的流动性,以及其对冲通胀的能力.原材料和能源板块可能大幅反弹."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.3%,报1,120.15点,为去年7月以来最高,成交量是90日均值的153%.自6月触及低点後,该指数已经反弹18%,今年迄今升幅约12%.

在欧洲股市的各大类股中,矿业股领涨,STOXX Europe 600基本资源指数.SXPP大涨6.1%,为逾九个月来最大单日涨幅.Kazakhmys(KAZ.L)跳升13.7%;ENRC ENRC.L劲扬10.9%.

英国富时100指数.FTSE升1.64%,报5,915.55点;德国股市DAX指数.GDAXI收涨1.39%,报7,412.13点;法国CAC-40指数.FCHI劲扬2.27%,报3,581.58点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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