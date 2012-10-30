欧股上扬至逾一周高位

* FTSEurofirst 300指数收高0.9%,至1,103.05点

* Euro STOXX 50指数收升1.5%,至2,515.99点

* 成交清淡,因受风暴桑迪影响,美国市场休市

路透伦敦10月30日电---欧洲股市周二收高,因石油巨头BP (BP.L)和多家大型银行发布令人安慰的企业消息,带动指标股指触及逾一周高位.

但交易商表示,美国股市在休市两日後周三将恢复交易,欧股短期内走势方向部分将受到美国投资人表现影响.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.9%,报1,103.05点,收盘水准为10月22日来最高,当时收报1,107.42点.

欧元区绩优股指标Euro STOXX 50指数.STOXX50E收高1.5%,报2,515.99点.

FTSEurofirst 300指数的成交量为本年迄今最低之一,因美国风暴影响市场活动.

BP大涨4.2%,此前该公司上调派息.瑞银UBSN.VX劲升5.9%,因投资人对该行裁员一万并退出固定收益业务表示欢迎.

英国富时100指数.FTSE收高0.95%,报5,849.90点;德国股市DAX指数.GDAXI大涨1.13%,报7,784.40点,法国CAC-40指数.FCHI劲升1.48%,报3,459.44点.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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