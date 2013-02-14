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国际财经 | 2013年 2月 14日 星期四 09:24 BJT

欧股收高 主要股指突破上周区间

路透伦敦2月13日 - 欧洲股市周三收高,主要股指突破上周交易区间,因企业报告利多及欧债危机忧虑缓和.

荷兰喜力(HEIN.AS)和法国Edenred (EDEN.PA)公布的2012年业绩受到快速成长的新兴市场带动,涨幅居前.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.4%,报1,165.61点,为2月4日大跌以来最高收位.

英国富时100指数.FTSE上扬0.33%,报6,359.11点,在突破1月触及的五年高位后涨势加速.

德国DAX指数.GDAXI收高0.67%,报7,711.89点,收在关键阻力位7,700点之上;法国CAC-40指数.FCHI攀升0.32%,报3,698.53点.(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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