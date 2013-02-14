欧股收高 主要股指突破上周区间

伊朗石油部长称全球减产协议可能延长
“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透伦敦2月13日 - 欧洲股市周三收高,主要股指突破上周交易区间,因企业报告利多及欧债危机忧虑缓和.
荷兰喜力(HEIN.AS)和法国Edenred (EDEN.PA)公布的2012年业绩受到快速成长的新兴市场带动,涨幅居前.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.4%,报1,165.61点,为2月4日大跌以来最高收位.
英国富时100指数.FTSE上扬0.33%,报6,359.11点,在突破1月触及的五年高位后涨势加速.
德国DAX指数.GDAXI收高0.67%,报7,711.89点,收在关键阻力位7,700点之上;法国CAC-40指数.FCHI攀升0.32%,报3,698.53点.(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透新德里3月28日 - CNBC-TV18新闻频道周二未引述消息来源报导称，印度已经在时隔近四个月后恢复对小麦征收10%的进口税。最近数月印度从海外大规模购买小麦。
路透新加坡3月28日 - 亚洲股市在美股持稳后于周二上涨，美元则自四个月低位回升，对美国总统特朗普医保改革案失利的忧虑情绪，被看好特朗普刺激政策计划的期望所盖过。