欧洲股市小涨 国际贷款人达成希腊减债协议令投资者释然

苹果将在数月之内于印度投产iPhone SE--消息
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
* FTSEurofirst 300指数收高0.3%,至1,107.65点
* Euro STOXX 50指数升幅较小,小涨至2,543.45点
* 一些交易商对希腊债务计划存疑
路透伦敦11月27日电---欧洲股市周二小涨,之前国际贷款人达成希腊减债协议,给投资者人气带来短暂的支撑.
许多投资者对希腊减债计划细节存疑,其中包括希腊实现减赤目标的能力.对应对欧元区债务危机缺乏全面举措的忧虑持续.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.3%,报1,107.65点,该指数上周攀升4%,希腊减债协议为该国获得下一批援助贷款,以避免违约扫清了障碍.
不过,欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E表现平平,仅小升至2,543.45点.
"出现一线希望,但市场需要更多,"XBZ Ltd欧洲股票期权经纪Mike Turner称.
食品商雀巢NESN.VX和药商诺华制药NOVN.VX为涨幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股,显示相对於诸如银行股等风险更高的类股,市场青睐防御型股票的趋势,因这类股票在经济疲弱的时期抗跌性最强.
英国富时100指数.FTSE上扬0.22%,报5,799.71点;德国股市DAX指数.GDAXI收高0.55%,报7,332.33点,法国CAC-40指数.FCHI小涨0.03%,报3,502.13点.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透2月17日 - 汤森路透StarMine数据显示，台湾股市的未来股息收益率创亚洲最高，这为外资流入台湾股市提供又一个理由。
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。