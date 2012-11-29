欧股收在2011年7月来的最高收位

* FTSEurofirst 300指数收高1.1%

* VSTOXX跌至2007年年中以来首见的水平

* 矿业股上涨,力拓领升

路透伦敦11月29日电---欧洲股市周四上涨,收在2011年7月来的最高收位,矿业股领升,因投资人日益乐观地预期美国议员将达成协议,避免抑制成长的节支举措在明年初开始实施.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.1%,报1,121.83点.欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升1.4%,至2,581.69点,此为9月中迄今的最高收位.

美国总统奥巴马的讲话提振股市.奥巴马表示,希望在圣诞节前达成协议,避免日益迫近的财政悬崖,财政悬崖是指将在明年初自动实施增税和减支举措,这些措施将可能重创美国经济.

"从目前的情况看,股市很可能以强劲的表现结束一年的交易.对我们来说,仍是'风险交易',"MB Capital交易董事Marcus Bullus说,他表示正密切关注德国股市DAX指数.GDAXI升穿7,475点,此为重要的短期正面信号.周四该指数收升0.78%,报7,400.96点.

Euro STOXX 50隐含波动率指数.V2TX或VSTOXX指数周四跌至16.49,触及逾五年低位,暗示投资者对股票市场的胃纳不断增强.

矿业股是表现最好的板块之一.矿业股被视为风险最高的板块之一,因为较之其他板块,矿业股对经济人气的转变更加敏感.STOXX Europe 600基本资源指数.SXPP收高2.6%.

力拓(RIO.L)急升5.1%,升幅在FTSEurofirst 300指数成份股中排第二.该公司计划在未来两年削减70亿美元成本,因商品价格下跌.

英国富时100指数.FTSE上扬1.15%,报5,870.30点;法国CAC-40指数.FCHI上涨1.53%,报3,568.88点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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