欧股小幅收高 投资人对美国能达成避免财政悬崖协议乐观

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨0.4%
* 瑞信上调金融股评级,银行股和保险股领涨
路透伦敦12月19日 - 欧洲股市周三上涨,因投资人对美国能达成避免财政悬崖协议乐观,这令股市年底升势持续.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3上涨0.4%,收报1,142.13点,略低于19个月收盘高位.在过去15年中,该指数有12年在12月上涨.
"鉴于过去几周市场大涨,风险意愿大举回潮.负面宏观新闻看来退居次席,因投资人预期'财政悬崖'问题将得以解决,撤出避险资产和防御类股."Guardian Stockbrokers董事Atif Latif表示.
银行股.SXEP领跑,大涨1.5%,保险股.SXIP升1.1%,大型投行的利多报告扶助这些权重类股上涨.
瑞信在2013年股市策略报告中将金融股评级由"均准"上调至"加码",并重点指出英国的莱斯银行集团(LLOY.L)估值同同业相比异常低廉,该股劲扬4.4%.
瑞士银行UBSN.VX因操纵全球指标利率被罚15亿美元,但分析师表示罚款对投资人对该行的观点影响甚微,该股对此也无甚反应.
欧元区绩优股指数Euro STOXX 50指数.STOXX50E上涨0.4%,收报2,654.69点,该水准为2011年8月以来最高.
英国富时100指数.FTSE收高0.43%,报5,961.59点,德国股市DAX指数.GDAXI收涨0.19%,报7,668.50点,法国CAC-40指数.FCHI收升0.44%,报3,664.59点.(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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