欧股小幅收高 投资人对美国能达成避免财政悬崖协议乐观

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨0.4%

* 瑞信上调金融股评级,银行股和保险股领涨

路透伦敦12月19日 - 欧洲股市周三上涨,因投资人对美国能达成避免财政悬崖协议乐观,这令股市年底升势持续.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3上涨0.4%,收报1,142.13点,略低于19个月收盘高位.在过去15年中,该指数有12年在12月上涨.

"鉴于过去几周市场大涨,风险意愿大举回潮.负面宏观新闻看来退居次席,因投资人预期'财政悬崖'问题将得以解决,撤出避险资产和防御类股."Guardian Stockbrokers董事Atif Latif表示.

银行股.SXEP领跑,大涨1.5%,保险股.SXIP升1.1%,大型投行的利多报告扶助这些权重类股上涨.

瑞信在2013年股市策略报告中将金融股评级由"均准"上调至"加码",并重点指出英国的莱斯银行集团(LLOY.L)估值同同业相比异常低廉,该股劲扬4.4%.

瑞士银行UBSN.VX因操纵全球指标利率被罚15亿美元,但分析师表示罚款对投资人对该行的观点影响甚微,该股对此也无甚反应.

欧元区绩优股指数Euro STOXX 50指数.STOXX50E上涨0.4%,收报2,654.69点,该水准为2011年8月以来最高.

英国富时100指数.FTSE收高0.43%,报5,961.59点,德国股市DAX指数.GDAXI收涨0.19%,报7,668.50点,法国CAC-40指数.FCHI收升0.44%,报3,664.59点.(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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