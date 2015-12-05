欧股收在近三周最低 能源股领跌

中国泛海控股和IDG资本联手收购科技出版业者国际数据集团
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透伦敦12月4日 - 欧洲股市周五延续昨日的跌势收低，油股领跌，欧洲央行追加刺激措施的力度令部分投资者失望，拖累欧股周四急挫。
油股.SXEP在下午交易中段扭转走势，下挫近2%，因原油价格大跌。尽管全球原油供应过剩已压低油价，但在维也纳召开的OPEC会议未能就产量上限达成一致。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3跌0.34%，收报1,457.84点，为近三周最低水准。该指数周四急跌3.3%。
欧洲央行下调已经为负的存款利率，延长购债计划六个月。在过去几周市场预计欧洲央行将大举追加刺激措施，许多人士认为昨日央行的宽松措施只是基本动作。
“市场预计央行将挹注更多流动性，但希望落空了，在这样的环境下，投资者重新评估央行未来将采取怎样措举的预期，”德国商业银行分析师Peter Dixon说。
“鉴于潜在的经济状况，股市估值看来有些过高，”他说，“可以预计今年余下几周股市走势震荡。”
英国富时100指数.FTSE下滑0.59%，收报6,238.29点。德国DAX指数.GDAXI下跌0.34%，报10,752.10点。法国CAC指数.FCHI回落0.33%，报4,714.79点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
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