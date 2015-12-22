欧洲股市交投震荡几收平盘 能源股和西班牙股市上涨

专访：OPEC秘书长称全球库存须降至五年均值才能说油市恢复平衡
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透伦敦/米兰12月22日 - 欧洲股市周二几收平盘，盘中交投震荡，但能源股跟随油价回升，而西班牙股市在昨日受政治僵局忧虑拖累大跌后，今日出现反弹。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.04%，报1,401.44点，昨日大跌1.2%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E微升0.04%，报3214.32点。
随着节日临近，市场交投震荡，部分投资人仍对明年前景有保留。
“后市上涨不容易，”Cassa Lombarda研究及投资部门主管Marco Vailati表示。
“企业盈利方面必须有所表现、希腊危机仍未解决、西班牙政局不稳。在这种不明朗的背景下，投资人应见机行事，低吸高抛。”
FTSEurofirst指数和Euro STOXX 50指数今年迄今均升约3%，尽管中国经济放缓及西班牙和希腊政治不确定性构成拖累，但欧洲央行实施的刺激经济措施扶助支撑市况。
周二，由于油价脱离多年低点，BP(BP.L)和荷兰皇家壳牌(RDSa.L)等油股上涨，扶助英股富时100指数.FTSE升0.8%，报6,083.10点。
西班牙股指.IBEX收高0.5%，从昨日大跌中反弹。尽管有不确定性，但西班牙央行上调经济成长预估，但警告改革和预算政策有风险。
德股DAX指数.GDAXI微跌0.09%，报10,488.75点。法股CAC 40指数.FCHI微升0.05%，报4,567.60点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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