欧洲股市受能源股反弹带动上扬1% 关注美联储货币政策声明

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透米兰10月28日 - 欧洲股市周三收高，能源股受油价反弹带动领涨，但许多投资人在美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布利率决定前保持谨慎。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1%，报1,484.85点，尽数收复昨日失地。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升1.19%。
在欧股收市后，美国联邦储备委员会(美联储/FED)宣布保持指标利率不变，但淡化全球经济不利因素的影响，保留了在12月下一次会议上收紧货币政策的可能性。
能源股.SEXP以1.8%领跑，原油期货大涨约5%，因美国能源资料协会公布的原油库存增幅不及昨日美国石油协会公布的增幅。
啤酒商喜力(HEIN.AS)大涨4%，此前该公司公布欧洲和美洲销售高于预期。
大众汽车(VOWG_p.DE)劲升3.9%，该公司公布至少15年来首次季度亏损，但交易商认为业绩没有在受排放丑闻打击后恶化。
英股富时100指数.FTSE收高1.14%，报6,437.80点，法国CAC 40指数.FCHI上扬0.9%，收报4,890.58点。德国DAX指数.GDAXI大涨1.31%，报10,831.96点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。