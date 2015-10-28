欧洲股市受能源股反弹带动上扬1% 关注美联储货币政策声明

路透米兰10月28日 - 欧洲股市周三收高，能源股受油价反弹带动领涨，但许多投资人在美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布利率决定前保持谨慎。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1%，报1,484.85点，尽数收复昨日失地。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升1.19%。

在欧股收市后，美国联邦储备委员会(美联储/FED)宣布保持指标利率不变，但淡化全球经济不利因素的影响，保留了在12月下一次会议上收紧货币政策的可能性。

能源股.SEXP以1.8%领跑，原油期货大涨约5%，因美国能源资料协会公布的原油库存增幅不及昨日美国石油协会公布的增幅。

啤酒商喜力(HEIN.AS)大涨4%，此前该公司公布欧洲和美洲销售高于预期。

大众汽车(VOWG_p.DE)劲升3.9%，该公司公布至少15年来首次季度亏损，但交易商认为业绩没有在受排放丑闻打击后恶化。

英股富时100指数.FTSE收高1.14%，报6,437.80点，法国CAC 40指数.FCHI上扬0.9%，收报4,890.58点。德国DAX指数.GDAXI大涨1.31%，报10,831.96点。(完)