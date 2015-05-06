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国际财经 | 2015年 5月 7日 星期四 07:22 BJT

欧洲股市收低 因欧元上涨且美国数据疲弱拖累美股下跌

路透伦敦5月6日 - 欧洲股市周三收低，回吐稍早涨幅，因欧元走强和美股下跌，促使投资者缩减交易头寸。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.5%，报1,547.72点，稍早上升至1,562.18点高位，此前数据显示，欧元区服务业数据强劲，且一些企业公布的业绩令人鼓舞。

欧元兑美元上涨至两月个月高位，受助于调查显示欧元区经济活动稳步扩张，以及10年期德债收益率触及今年最高水准。

不过，美股下跌，拖累欧股也下滑。包括美国民间部门就业人数增幅弱于预期等经济数据令人失望，使人担心美国经济可否从第一季的弱势中反弹，拖累美股下滑。

欧洲景气循环股跌幅居前，地产股.SX86P、汽车股.SXAP、建筑和材料股.SXOP，以及旅游和休闲股.SXTP下跌1.0-2.3%不等。

一些欧洲企业季报令人鼓舞，限制欧股跌幅。丹麦风力涡轮机生产商Vestas Wind (VWS.CO)、移动电话运营商Telenor (TEL.OL)和全球最大啤酒生产商百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)业绩良好，其股价劲升1.1-3.5%不等。

大部份欧洲企业公布良好的业绩，在迄今公布的STOXX Europe 600指数成份股企业中，63%的业绩符合或好于市场预估。

法国兴业银行(SOGN.PA)公布第一季净利增长四倍，但该行股价劲跌2.3%。

德股DAX指数.GDAXI收涨0.2%，报11,350.15点。法国CAC指数.FCHI收升0.15%，收报4,981.59点。英国富时100指数.FTSE收高0.09%，报6,933.74点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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