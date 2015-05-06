欧洲股市收低 因欧元上涨且美国数据疲弱拖累美股下跌

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦5月6日 - 欧洲股市周三收低，回吐稍早涨幅，因欧元走强和美股下跌，促使投资者缩减交易头寸。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.5%，报1,547.72点，稍早上升至1,562.18点高位，此前数据显示，欧元区服务业数据强劲，且一些企业公布的业绩令人鼓舞。
欧元兑美元上涨至两月个月高位，受助于调查显示欧元区经济活动稳步扩张，以及10年期德债收益率触及今年最高水准。
不过，美股下跌，拖累欧股也下滑。包括美国民间部门就业人数增幅弱于预期等经济数据令人失望，使人担心美国经济可否从第一季的弱势中反弹，拖累美股下滑。
欧洲景气循环股跌幅居前，地产股.SX86P、汽车股.SXAP、建筑和材料股.SXOP，以及旅游和休闲股.SXTP下跌1.0-2.3%不等。
一些欧洲企业季报令人鼓舞，限制欧股跌幅。丹麦风力涡轮机生产商Vestas Wind (VWS.CO)、移动电话运营商Telenor (TEL.OL)和全球最大啤酒生产商百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)业绩良好，其股价劲升1.1-3.5%不等。
大部份欧洲企业公布良好的业绩，在迄今公布的STOXX Europe 600指数成份股企业中，63%的业绩符合或好于市场预估。
法国兴业银行(SOGN.PA)公布第一季净利增长四倍，但该行股价劲跌2.3%。
德股DAX指数.GDAXI收涨0.2%，报11,350.15点。法国CAC指数.FCHI收升0.15%，收报4,981.59点。英国富时100指数.FTSE收高0.09%，报6,933.74点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。